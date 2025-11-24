Nazilli'de 16 Yaşındaki Cennet Ovalı Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 yaşındaki Cennet Ovalı, evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu; jandarma intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 01:07
Olayın Detayları

Aydın’ın Nazilli ilçesi kırsal Yaylapınar Mahallesinde yaşayan Cennet Ovalı (16), ailesi tarafından evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Aile bireyleri Ovalı’nın bulunduğu odadan silah sesi duyması üzerine odaya girdiklerinde genç kızı kanlar içinde buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kızın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Ovalı’nın av tüfeği ile kendi hayatına son verdiği üzerinde şüphe duruluyor.

Ovalı’nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

