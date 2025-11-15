Nazilli'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Anne Adaylarını Hazırlıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimleri yeni gruplarla devam ediyor. Program, anne adaylarını hem sağlıklı bir gebelik sürecine hem de doğum sonrası bebek bakımına eksiksiz hazırlamayı hedefliyor.

Eğitimlerin içeriği ve kapsamı

Eğitimlerde gebelik sürecinde annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişikliklerden beslenmeye; gebelik izlemlerinden sık karşılaşılan sorunlara kadar geniş bir yelpaze ele alınıyor. Katılımcılar ayrıca doğum eyleminin belirtileri, doğum çantası hazırlama, normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, lohusalık dönemi yönetimi ile yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımı konularında bilgilendiriliyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezimiz de bulunan Gebe Okulumuzda yeni gruplarımıza eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda ’Gebelikte Annede Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler, Gebelikte Annede Meydana Gelen Psikolojik Değişiklikler, Gebelikte Beslenme, Gebelik İzlemleri, Tüm Gebelik Dönemlerinde Sık Karşılaşılan Sorunlar, Doğum Eyleminin Belirtileri, Hastaneye Ne Zaman Gidilmeli, Doğum Çantası Hazırlama, Normal Doğum ve Evreleri, Doğum Ağrısıyla Baş Etmede İlaçsız Yöntemler, Lohusalık Döneminde Yönetim, Yenidoğanın Değerlendirilmesi ve İlk Bakımı, Yenidoğana Doğum Sonu Hastanede Uygulanan Taramalar, Aşı ve İlaçlar, Yenidoğanın Beslenmesi’ eğitimleri verilmektedir"

Program ayrıca yenidoğana uygulanan taramalar, aşı ve ilaç bilgileri ile beslenme eğitimlerini de kapsıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adaylarına ise İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş tarafından katılım belgeleri teslim edildi.

Yetkililer, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki bu eğitimlerle anne ve bebek sağlığının güçlendirilmeye devam edeceğini belirtiyor.

