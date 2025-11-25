Nazilli'de 'Kadına Şiddete Hayır' Sergisi: ADEM ve SODAM Kursiyerleri El Emeğini Sergiledi

Nazilli'de 'Kadına Şiddete Hayır' Sergisiyle Farkındalık

Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) ve Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Şiddete Hayır" adlı sergi açtı. Etkinlik, Nazilli Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlendi.

Sergi Detayları ve Katılımcılar

Sergiye Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mahmut Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, muhtarlar, daire amirleri, müdürler, kursiyerler ve davetliler katıldı. Konuklar el emeği eserleri gezerken kursiyerlerden ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Eğitim, Destek ve Gelir Sağlama

Kurslarda görev alan SODAM Eğiticisi Melike Yılmaz, ADEM Koordinatörü Rabia Ergin, ADEM Eğiticisi Feray İktu ile halk eğitimi öğretmenleri Ayşegül Yağlı ve Nural Gedik himayesinde kursiyerler, öğrendikleri el emeği ürünleri sergide görücüye çıkardı. Satışlardan elde edilen gelirler, kursiyerlerin ev bütçesine katkı sağladı.

Kursiyer ve Eğitici Görüşleri

Feray İktu etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kurslarımız haftada 5 gün oluyor. Kurslarımızda mesleki ve kişisel gelişim eğitimler oluyor. Kadınlarımızın el emeğiyle yaptığı ürünleri sergilerimizle görücüye çıkarıyoruz. Satıp buradan elde ettikleri gelirlerle ev ekonomilerine de katkıda bulunuyoruz. Bugün Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Biz kadın olarak ve kadınlarla çalışarak bugüne dahil olmak istedik. Kadına şiddete tepki olarak turuncu renkle sergide yer aldık. Biz kadınlara 2023 yılından bu yana ADEM ve sodam olarak destek olmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz."

Yeşim Demirkol ise kursların kendilerine iyi geldiğini belirterek şöyle dedi: "Bu kurslara ikinci kez katılıyorum. Bu kurslarda biz el emeği ürünler öğrenip yapmaya çalışıyoruz. Her kurs döneminde faklı kurslar açılıyor. Nazilli Kaymakamlığımıza, kurs eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hem sosyal alanda gelir kaynağı oluyor, hem de psikolojik olarak da bize çok iyi geliyor."

NAZİLLİ’DE ADEM VE SODAM SERGİSİ AÇILDI