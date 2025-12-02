Nazilli'de Tahliye Edilen Atatürk Anadolu Lisesi'nde Yangın

Gece çıkan yangın paniğe neden oldu; itfaiye ekipleri müdahale etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, deprem riskine karşı daha önce tahliye edilen Atatürk Anadolu Lisesi'nde gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki ve bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan okulun zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Okuldan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler ekipler tarafından sürdürülüyor.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE BİR SÜRE ÖNCE DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TAHLİYE EDİLEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ'NDE ÇIKAN YANGIN VATANDAŞLARI PANİKLETTİ.