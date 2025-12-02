Nazilli'de Tahliye Edilen Atatürk Anadolu Lisesi'nde Yangın

Deprem gerekçesiyle tahliye edilen Atatürk Anadolu Lisesi'nin zemin katında gece çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:53
Gece çıkan yangın paniğe neden oldu; itfaiye ekipleri müdahale etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, deprem riskine karşı daha önce tahliye edilen Atatürk Anadolu Lisesi'nde gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki ve bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan okulun zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Okuldan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler ekipler tarafından sürdürülüyor.

