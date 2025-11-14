Nazilli’de Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Nazilli’de Aranan Şahıs Jandarma Operasyonu ile Yakalandı

Operasyon ve gözaltı süreci

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan hakkında arama kararı bulunan bir şahıs, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu takibe alındı.

Yapılan takip sonrasında operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede yargılanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

