Necmettin öğretmensiz: 9. Öğretmenler Günü hüzünle geçti

Demirkapı, Torul — Anma sürüyor

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, onsuz geçen dokuzuncu Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşıladı. 2017'de Tunceli'de aracı yakılıp kaçırılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının ardından da unutulmuyor.

Yılmaz ailesi, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyü'nde yaşayan yakınlarıyla birlikte evlatlarının yokluğunu yine derin bir sükûnetle anıyor. Baba Hamit Yılmaz, oğlunun öğrencilerine olan sevgisinin ve mesleğine bağlılığının hafızalarda canlı kaldığını vurguladı.

Hamit Yılmaz şöyle konuştu: "Necmettin öğretmensiz geçen 9. yıldayız. Hayatında Öğretmenler Günü’nü bir kere kutlamıştı. 8 aylık bir öğretmenken şehit edildi. Orada yaşayan öğrencilere daha müreffeh yarınlar hazırlamak için mücadele etti ve elinden gelen çabayı gösterdi. Bu durum teröristlerin hoşuna gitmedi ve Tunceli’de yolu kesilip alıkonuldu. Şehit öğretmenimiz ve tüm öğretmenlerin bu vesile ile Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlerimiz en kutsal görevlerden birini icra ediyor"

Evladına şehadet şerbeti içmenin nasip olduğunu belirten Yılmaz, "Ne mutlu bize ki Rabbim bize böyle bir evlat nasip etti. Necmettin’siz geçen 9 senede bizim için değişen bir şey olmadı. Aynı acı ve aynı ıstırapla devam ediyoruz. Allah aziz milletimizden razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Hala da gidip gelip bizi ve Necmettin öğretmenin kabrini ziyaret ediyorlar. Necmettin öğretmenin kabrine gelip dua edenler, mektup yazanlar, telefon edenler 9 senelik süreçte Muş’tan, Van’dan, Hakkari’den, Tunceli’den, Diyarbakır’dan, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden hiç eksik olmadı. Bu noktada Necmettin’in ailesi olarak sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Onları yetiştiren ailelere de sevgilerimi sunuyorum"

Köy sakini Hasbi Cebeci ise yaşadıkları acıyı ve gururu anlattı: "Necmettin öğretmen benim halamın torunuydu. Necmettin öğretmenin şehitlik haberini aldığımızda çok üzülmüştük. Biz buradayken Necmettin öğretmen aranıyordu, günlerce arandı, en sonunda bulundu ve köyümüze getirildi. Şehidimizi defnettik. İnsan tabii ki hüzünleniyor. Allah rahmet eylesin. Necmettin çocukluğunda mülayim, sakin, temiz ve dürüst bir çocuktu. Öğretmenliğinde de öğrencilerinden duyduğumuza göre onu çok sevdiklerini öğrendik. Çok mülayim bir öğretmendi. Bir taraftan şehidimiz için üzgünüz ama bir taraftan da gururluyuz. Bir şehidimiz var. Peygamberlikten sonra en yüce makam şehitliktir. Bu nedenle şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Öğretmenler bizim her şeyimiz, öğretmenlerin yetiştirdiği nesil bu ülkeye hizmet edecek. Onlara çok şey borçluyuz"

Necmettin Yılmaz'ın adı, Türkiye genelinde birçok okulda, kütüphanede ve eğitim projesinde yaşatılmaya devam ediyor. Eğitim camiası ve vatandaşlar sosyal medyadan paylaşımlarla Yılmaz'ı anıyor.

ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ’IN BABASI HAMİT YILMAZ, ONSUZ GEÇEN DOKUZUNCU ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ DE HÜZÜNLE KARŞILADI.