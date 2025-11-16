Nemrut Dağı'nda Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı — Adıyaman Kahta

Adıyaman Kahta'da kar ve tipiden kapanan Nemrut Dağı yolu, Adıyaman İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:29
Nemrut Dağı'nda ulaşım yeniden sağlandı

Adıyaman Kahta yolunda kar ve tipiden kapanan güzergah açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda kar ve tipi nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Gezide bulunan bir grup turist, aniden bastıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kısa sürede müdahale ederek yolu ulaşıma açtı.

Yolun açılmasının ardından turistler güvenli şekilde bölgeden ayrıldı ve ekiplerin özverili çalışmasına teşekkür etti.

