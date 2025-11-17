Neşeli Günler'in 'Ziya'sı Gerçek Oldu: Sadık Çelikten İstanbul'da Sokak Tıraşı

Neşeli Günler'deki 'Ziya'dan ilham alan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, Eminönü'nde takım elbise ve espiriyle vatandaşları bedava tıraş ediyor; beğenene aleti satıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:50
Neşeli Günler'in 'Ziya'sı Gerçek Oldu: Sadık Çelikten İstanbul'da Sokak Tıraşı

Neşeli Günler'in 'Ziya'sı İstanbul'da Gerçekleşti

Eminönü'nde takım elbise, beyaz ayakkabı ve esprili tıraş

Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de Şener Şen tarafından canlandırılan "Ziya" karakterinden ilham alan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, İstanbul sokaklarında dikkat çeken bir görüntü sergiliyor. Şehrin nadir kalan eski usul işportacılarından biri olarak tanınan Çelikten, Eminönü'nde açtığı tezgahta takım elbisesi, beyaz ayakkabıları ve renkli kişiliğiyle öne çıkıyor.

Sadık Çelikten, vatandaşları sokak ortasında bedava tıraş ediyor; tıraştan memnun kalanlara ise kullandığı aleti uygun fiyata satıyor. Çelikten, daha önce 13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını belirtiyor ve etrafından hep olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

Çelikten, 30 yıldır işportacılık yaptığını ve bu işi ticaret amacıyla değil insanları mutlu etmek için sürdürdüğünü vurguluyor. Sokakta tıraş olurken söylediği esprili sözlerle çevresindekileri güldüren Çelikten, vatandaşların yanında bol bol fotoğraf çektirdiğini ifade ediyor.

Sadık Çelikten'in sözleri şöyle: "Ben bu işi yaparken Şener Şen’den de etkilendim. 13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığımı ifade eden ve 30 yıldır işportacılık yapan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, 'Bedava tıraş yaptığım zaman insanlar çok mutlu oluyorlar. Ufak bir tebessüm insanları mutlu ediyorlar. Ben de insanları mutlu etmek için bu şekilde bedava tıraş yapıyorum. Tıraş yaptığım insanlardan para almıyorum. Ben bu işi yaparken Şener Şen’den de etkilendim. Onun oynadığı bir filimde görmüştüm. Ben ticaret amacıyla değil. İnsanların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir tıraş yapıyorum. Berberler biraz tepki gösteriyor çünkü bir tıraş 400-500 TL altına olmuyor. Ben bedava yaptığım için ufak bir tepki oluyor. Vatandaşlar beni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Herkes çok güzel bir iş yaptığımı söylüyor. Benimle sürekli resim çektiriyorlar'"

Çelikten'in sokak tıraşı uygulaması, nostaljik görünümü ve insanlara sunduğu neşeyle İstanbul'da ilgi çekmeye devam ediyor.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ'NDE ŞENER ŞEN'İN CANLANDIRDIĞI "ZİYA" KARAKTERİNDEN İLHAM ALAN 70 YAŞINDAKİ...

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ'NDE ŞENER ŞEN'İN CANLANDIRDIĞI "ZİYA" KARAKTERİNDEN İLHAM ALAN 70 YAŞINDAKİ SADIK ÇELİKTEN TAKIM ELBİSESİ VE İLGİNÇ DİYALOGLARIYLA VATANDAŞLARI ÜCRETSİZ TIRAŞ EDİYOR, BEĞENENLERE İSE TIRAŞ ALETİNİ SATIYOR.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ'NDE ŞENER ŞEN'İN CANLANDIRDIĞI "ZİYA" KARAKTERİNDEN İLHAM ALAN 70 YAŞINDAKİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler