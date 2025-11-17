Neşeli Günler'in 'Ziya'sı Gerçek Oldu: Sadık Çelikten İstanbul'da Sokak Tıraşı

Neşeli Günler'in 'Ziya'sı İstanbul'da Gerçekleşti

Eminönü'nde takım elbise, beyaz ayakkabı ve esprili tıraş

Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de Şener Şen tarafından canlandırılan "Ziya" karakterinden ilham alan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, İstanbul sokaklarında dikkat çeken bir görüntü sergiliyor. Şehrin nadir kalan eski usul işportacılarından biri olarak tanınan Çelikten, Eminönü'nde açtığı tezgahta takım elbisesi, beyaz ayakkabıları ve renkli kişiliğiyle öne çıkıyor.

Sadık Çelikten, vatandaşları sokak ortasında bedava tıraş ediyor; tıraştan memnun kalanlara ise kullandığı aleti uygun fiyata satıyor. Çelikten, daha önce 13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını belirtiyor ve etrafından hep olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

Çelikten, 30 yıldır işportacılık yaptığını ve bu işi ticaret amacıyla değil insanları mutlu etmek için sürdürdüğünü vurguluyor. Sokakta tıraş olurken söylediği esprili sözlerle çevresindekileri güldüren Çelikten, vatandaşların yanında bol bol fotoğraf çektirdiğini ifade ediyor.

Sadık Çelikten'in sözleri şöyle: "Ben bu işi yaparken Şener Şen’den de etkilendim. 13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığımı ifade eden ve 30 yıldır işportacılık yapan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, 'Bedava tıraş yaptığım zaman insanlar çok mutlu oluyorlar. Ufak bir tebessüm insanları mutlu ediyorlar. Ben de insanları mutlu etmek için bu şekilde bedava tıraş yapıyorum. Tıraş yaptığım insanlardan para almıyorum. Ben bu işi yaparken Şener Şen’den de etkilendim. Onun oynadığı bir filimde görmüştüm. Ben ticaret amacıyla değil. İnsanların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir tıraş yapıyorum. Berberler biraz tepki gösteriyor çünkü bir tıraş 400-500 TL altına olmuyor. Ben bedava yaptığım için ufak bir tepki oluyor. Vatandaşlar beni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Herkes çok güzel bir iş yaptığımı söylüyor. Benimle sürekli resim çektiriyorlar'"

Çelikten'in sokak tıraşı uygulaması, nostaljik görünümü ve insanlara sunduğu neşeyle İstanbul'da ilgi çekmeye devam ediyor.

