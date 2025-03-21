Netanyahu'nun Gazze'ye Yönelik Bombalama İsteği Ortaya Çıktı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim 2023'teki gelişmelerin ardından güvenlik kabinesinde "Gazze'deki her şeyin bombalanmasını istediğini" duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin analizine göre, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, "Gazze'de ilk 48 saatte 1500 hedefe saldırdıklarını" ifade etmesi üzerine, "Neden 5 bin değil?" diye azarladı.

Analizde, 1500 hedef sayısının önemli bir istihbarat ve askerî güç gerektirecek kadar büyük olmasına rağmen Netanyahu'nun öfkeyle bağırarak masaya vurduğu aktarılıyor. Halevi, bu durumda Netanyahu'ya, "Onaylanmış 5 bin hedefimiz yok." diyerek yanıt verdi.

Netanyahu'nun yanıtı ise "Hedeflerle ilgilenmiyorum. Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın." şeklinde oldu. Analizlerde, Netanyahu'nun savaşın ilk günlerinde büyük bir çöküş yaşadığı ve İsrailli subayların onun muhakeme yeteneğini kaybettiğini düşündüklerine yer verildi.

Ayrıca, Netanyahu'nun 7 Ekim saldırıları için kapsamlı bir devlet soruşturması başlatılmasına izin vermemesinin de sebebi olarak zihinsel durumunun yetersizliği gösterildi. Pratikte saldırıları yönetenin ordu olmasına rağmen Netanyahu'nun her başarılı hamleyi sahiplenip başarısız olanlardan kaçındığı ifade ediliyor.

İsrail'in Gazze İşgali ve Saldırılar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" bahanesiyle kapsamlı bir saldırı düzenledi.

İsrail, bu saldırılar sonucunda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sonucunda ise yaklaşık 49 bin 617 Filistinli hayatını kaybederken, 112 bin 950 kişi yaralandı.

Öte yandan, enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, halkın sığınak olarak kullandığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı ve sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu ifade ediliyor.

İsrail ordusu, saldırıların başlamasından bu yana, 400'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere toplamda 840 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 gün süreyle verilen insani ara, sonrasında 3 gün daha uzatıldı. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest kaldı. 19 Ocak 2025'te imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir de teslim edildi.

Ancak, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmış bulunuyor.