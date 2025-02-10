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Netanyahu, Trump’ın Gazze Etnik Temizlik Planını 'Devrimci' Niteledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın Gazze'deki etnik temizlik planını 'devrimci' olarak değerlendirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 00:07
Netanyahu, Trump’ın Gazze Etnik Temizlik Planını 'Devrimci' Niteledi

Netanyahu'dan Trump'a Destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de uygulamayı planladığı etnik temizlik projelerini "devrimci" şeklinde nitelendirdi. Netanyahu, ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından, kabine toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Ziyareti ve Görüşmeler

Netanyahu, ziyareti sırasında Trump ve üst düzey ABD'li yönetimle temaslarda bulunduğunu ifade etti. Savaşta elde ettikleri başarıların altını çizen Netanyahu, bu başarıların içeriğine dair detay vermedi.

Netanyahu, "Birkaç ay önce hayal bile edemeyeceğimiz imkanlara sahibiz" ifadeleriyle, attığı adımlardan etkilenildiğini belirtti. Bu kapsamda Hamas'ın ortadan kaldırılması, esirlerin geri dönüşü ve Gazze'nin artık bir tehdit olmaması gibi konular üzerinde Trump ile anlaşmaya vardığını savundu.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, yine Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planını açıklayarak, bölgedeki karmaşanın çözümü için ABD'nin stratejik bir rol üstleneceğini belirtti. Bu açıklamalarına referansla Netanyahu, ateşkes anlaşmasını tam olarak uyguladıklarını iddia etti.

Dünya Tepkileri

Netanyahu’nun bu destekleyici açıklamaları, dünya çapında tepkilere neden olurken, Trump’ın "Gazze Şeridi'ni devralacak" ifadesi bazı ülkelerde endişe yarattı.

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