Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörü'nü Görevden Alma Kararını Dondurmasına Sert Tepki Gösterdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararını dondurmasına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:07
Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörü'nü Görevden Alma Kararını Dondurmasına Sert Tepki Gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınması kararını durdurmasına tepki gösterdi. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail bir hukuk devletidir ve yasaya göre, Şin-Bet direktörünün kim olacağına hükümet karar verir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Aharon Barak'ın "mevcut hükümetin ülkeyi iç savaş sürüklediği" yönündeki yorumlarına ise "Ülkede iç savaş olmayacak."Gali Baharav-Miara'yı görevden alma çabaları ışığında, ülkenin iç savaş riski taşıdığını vurguladı.

Barak, Netanyahu'nun "İsrail'in 7 cephede savaş verdiği" söylemine atıfta bulunarak, hükümetin 8'inci cepheyi İsrail halkına karşı açtığını ifade etti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını gece saatlerinde onaylamış, Bar'ın görev süresinin 10 Nisan'da ya da yeni bir Şin-Bet Direktörü atanmasıyla sona ereceği bildirilmişti. Netanyahu, Bar'ı görevden alma kararını "süregelen ve zaman içinde artan güvensizlikle" gerekçelendirmişti. Bar ise Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü "keyfi olarak görevden alamayacağını" ifade etmişti. Yüksek Mahkeme, bugün Netanyahu hükûmetinin Bar'ı görevden alma kararını durdurdu. Ülkede, özellikle aşırı sağcı isimlerden bu karara yönelik tepkiler yükselmeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Malatya'da Hızlı Tren Müjdesini Verdi
2
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
3
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'deki İhtiyaç Sahiplerine 1500 Gıda Kolisi Dağıttı
4
Gazi Üniversitesi'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Etkinliği
5
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
6
Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı
7
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek