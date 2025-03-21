Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörü'nü Görevden Alma Kararını Dondurmasına Sert Tepki Gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınması kararını durdurmasına tepki gösterdi. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail bir hukuk devletidir ve yasaya göre, Şin-Bet direktörünün kim olacağına hükümet karar verir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Aharon Barak'ın "mevcut hükümetin ülkeyi iç savaş sürüklediği" yönündeki yorumlarına ise "Ülkede iç savaş olmayacak."Gali Baharav-Miara'yı görevden alma çabaları ışığında, ülkenin iç savaş riski taşıdığını vurguladı.

Barak, Netanyahu'nun "İsrail'in 7 cephede savaş verdiği" söylemine atıfta bulunarak, hükümetin 8'inci cepheyi İsrail halkına karşı açtığını ifade etti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını gece saatlerinde onaylamış, Bar'ın görev süresinin 10 Nisan'da ya da yeni bir Şin-Bet Direktörü atanmasıyla sona ereceği bildirilmişti. Netanyahu, Bar'ı görevden alma kararını "süregelen ve zaman içinde artan güvensizlikle" gerekçelendirmişti. Bar ise Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü "keyfi olarak görevden alamayacağını" ifade etmişti. Yüksek Mahkeme, bugün Netanyahu hükûmetinin Bar'ı görevden alma kararını durdurdu. Ülkede, özellikle aşırı sağcı isimlerden bu karara yönelik tepkiler yükselmeye başladı.