NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Büyük Veri Koordinatörlüğü, büyük veri alanında ortak çalışma ve iş birliği imkânlarını geliştirmek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı ve katılımcılar

Türkiye İstatistik Kurumu merkez binasında, TÜİK Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel’in himayelerinde yapılan toplantıya; TÜİK Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı ve Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü personeli ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kocaoğlu, Büyük Veri Koordinatörü Prof. Dr. Halit Buluthan Çetintaş, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özkaya ve koordinatörlükte görevli Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz katıldı.

Ele alınan konular

Görüşmede; büyük veri alanında ortak çalışma imkânları, ortak veri sunucularında iş birliği, TÜİK verilerine hızlı erişim imkânları, Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM) projesi kapsamında mikro veriye erişim süreçleri, yapay zekâ teknikleri gerektiren projelerde ortak çalışma ve veriye dayalı kamu politikaları çerçevesinde kamu kurumlarına yönelik büyük veri, istatistik ve veri analitiği odaklı ortak eğitim programlarının geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

NEÜ'den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan NEÜ Büyük Veri Koordinatörü Prof. Dr. Halit Buluthan Çetintaş toplantının önemine dikkat çekerek, "Bu görüşmenin, Üniversitemiz ile TÜİK arasında veri temelli ortak projelerin geliştirilmesine ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve destekleri için başta TÜİK Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel olmak üzere tüm TÜİK yetkililerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

