Nevşehir Acıgöl'de Boyasız Refüj Taşları Kazalara Yol Açtı

Nevşehir Acıgöl'de Boyasız Refüj Kazalara Neden Oldu

Görüntüler iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesi Aksaray Caddesi’nde Belediye tarafından bir süre önce gerçekleştirilen yol yapım ve refüj yenileme çalışmaları, sürücüler için tehlikeye dönüştü.

Orta refüje yerleştirilen bordür taşlarının boyanmaması, özellikle gece saatlerinde ciddi bir görüş yanılmasına yol açtı. Sürücüler, boyasız bordürleri yolun devamı zannederek birçok noktada kaza yaptı.

Meydana gelen kazalar, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaylar bölgedeki sürüş güvenliği ve gerekli işaretleme eksiklerinin önemini yeniden gündeme getirdi.

