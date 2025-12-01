Nevşehir Acıgöl'de Boyasız Refüj Taşları Kazalara Yol Açtı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Aksaray Caddesi'ndeki boyasız orta refüj taşları sürücüleri yanıltarak çok sayıda kazaya neden oldu; görüntüler iş yeri kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:41
Nevşehir’in Acıgöl ilçesi Aksaray Caddesi’nde Belediye tarafından bir süre önce gerçekleştirilen yol yapım ve refüj yenileme çalışmaları, sürücüler için tehlikeye dönüştü.

Orta refüje yerleştirilen bordür taşlarının boyanmaması, özellikle gece saatlerinde ciddi bir görüş yanılmasına yol açtı. Sürücüler, boyasız bordürleri yolun devamı zannederek birçok noktada kaza yaptı.

Meydana gelen kazalar, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaylar bölgedeki sürüş güvenliği ve gerekli işaretleme eksiklerinin önemini yeniden gündeme getirdi.

