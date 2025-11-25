Nevşehir'de 171 Kadın KADES ile Şiddetten Kurtuldu

Nevşehir'de 2025'in ilk 10 ayında 3 bin 153 kişi KADES indirdi, 171 asıllı yardım talebiyle şiddet mağduru kadın kurtarıldı; ekipler 4-6 dakikada ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:18
Nevşehir'de yılın ilk 10 ayında KADIN Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talebinde bulunan 171 kadın, maruz kaldıkları şiddetten korunarak güvence altına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kübra Nur Atilla, 2025’in ilk 10 ayında kentte 3 bin 153 kadının KADES’i indirdiğini aktardı. Atilla, "Uygulamayı kullanan kadınlardan 171’i asıllı, 192’si ise asılsız ihbar olarak kayıtlara geçmiştir. Şiddete uğrayan kadının uygulamaya basmasının ardından ekiplerimizin olay yerine ulaşma süresi 4 ila 6 dakika arasındadır" dedi.

Atilla, KADES’in Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca ve Almanca gibi birçok dilde hizmet verdiğini belirterek, uygulamanın acil durumlarda hayati önem taşıdığını vurguladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek, Türkiye'deki kadın cinayetleri verilerini paylaştı. Demirbilek, "1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bildirge ile kadınların eşitlik, güvenlik, özgürlük ve onuruna ilişkin haklarının korunmasının aciliyeti vurgulanmıştır. Ülkemizde 2021-2025 yılları arasında 1357 kadın öldürüldü, 710 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Sadece 2024 yılında öldürülen kadın sayısı 357’dir. Bu açıklamayı yaparken bile ne yazık ki bu sayı artmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Ekipler yaklaşık 5 dakika içinde eve ulaştı

KADES sayesinde kurtulduğunu anlatan M.B., yaklaşık iki yıldır evli olduğunu ve sürekli şiddet gördüğünü belirtti. "Son yaşadığım şiddet olayında artık dayanamadım ve KADES’e bastım. Ekipler yaklaşık 5 dakika içinde eve geldi. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddet de başlamıştı. Defalarca darp edildim. Artık bunun önüne geçemeyeceğimi düşünerek uygulamayı kullandım ve yasal süreç böylece başladı. Şu an aldığım uzaklaştırma kararı ile kendimi güvende hissediyorum" dedi.

Eşinden gördüğü şiddet artınca KADES’e başvurduğunu söyleyen S.E. de kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle şiddetten kurtulduğunu ifade etti.

