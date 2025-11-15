Nevşehir'de İşçi Servisi Takla Attı: 14 Yaralı, Biri Şemsiye ile Yatarak Bekledi

Nevşehir'de işçi servisi takla attı: 14 kişi yaralandı
Kaza ve olay yeri müdahalesi
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kayaşehir yolu mevkide meydana gelen kazada, rampa aşağı inen A.A. idaresindeki 50 EC 110 plakalı işçi servisi, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Refüje çarparak duran araçta bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan biri, sağlık ekiplerinin gelmesini şemsiye ile yatarak bekledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
