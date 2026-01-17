Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı

Nevşehir'de yoğun kar ve tipi nedeniyle şehirlerarası yollarda aksama yaşandı; ağır tonajlı araçlar bekletildi, karayolları ekipleri çalışmalarıyla yolları kontrollü açtı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:23
Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı

Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Nevşehir genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve buzlanma özellikle şehirlerarası karayollarında sürücülere zor anlar yaşattı.

Etkilenen güzergahlar ve uygulanan önlemler

Nevşehir-Aksaray karayolu otoyol bağlantı yolu yakınlarında yoğun kar ve tipinin etkisiyle kamyon ve çekicilerin bir süre seyretmesine izin verilmedi. Güvenlik amaçlı ağır tonajlı araçlar şehir çıkışındaki petrol istasyonları ve uygun alanlarda bekletildi.

Karayolları ekipleri yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdükten sonra kamyon ve tırların kontrollü şekilde trafiğe çıkmasına müsaade edildi.

Nevşehir - Kayseri karayolunda ise yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırların yolda makaslama yapması sonucu trafik bir süre durma noktasına geldi. Yolu kapatan araçlar nedeniyle her iki istikametten gelen sürücüler uzun süre bekledi. Trafik ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açılırken ulaşıma kontrollü olarak izin verildi.

Nevşehir - Ürgüp yolu İbrahimpaşa rampalarında da kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Bölgeye trafik ekipleri tarafından kontrollü geçiş uygulanıyor, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Sürücülere uyarılar

Karayolları ve trafik ekipleri, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve toplu taşıma tercih edilmesini istedi.

Kayseri’den Aksaray istikametine giden kamyon sürücüsü Cengizhan Ekiz, Aksaray yolunun kapalı olduğu için yoluna devam edemediğini söyledi.

Karla mücadele çalışmaları

Kent genelinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor; ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi.

NEVŞEHİR GENELİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, KENT GENELİNDE...

NEVŞEHİR GENELİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, KENT GENELİNDE ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU.

NEVŞEHİR GENELİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, KENT GENELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop’ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Teknik Kurul Toplantısı
2
Uludağ'da Sömestr Cümbüşü: Kar, Kayak ve Telesiyej Kuyrukları
3
Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı
4
Kılavuz Gençlik Merkezleri 2025’te 24 Bin Öğrenciye Ulaştı
5
Bursa’da 200 Kadın Sinemada İyilik İçin Ördü
6
Menopoz: Yeni Denge ve Kadın Sağlığı İçin Dönüm Noktası
7
Ataşehir'de Taksi Krizi: 34 TGV 83 Plakalı Sürücü Engelli Yolcuları İndirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları