Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı

Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Nevşehir genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve buzlanma özellikle şehirlerarası karayollarında sürücülere zor anlar yaşattı.

Etkilenen güzergahlar ve uygulanan önlemler

Nevşehir-Aksaray karayolu otoyol bağlantı yolu yakınlarında yoğun kar ve tipinin etkisiyle kamyon ve çekicilerin bir süre seyretmesine izin verilmedi. Güvenlik amaçlı ağır tonajlı araçlar şehir çıkışındaki petrol istasyonları ve uygun alanlarda bekletildi.

Karayolları ekipleri yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdükten sonra kamyon ve tırların kontrollü şekilde trafiğe çıkmasına müsaade edildi.

Nevşehir - Kayseri karayolunda ise yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırların yolda makaslama yapması sonucu trafik bir süre durma noktasına geldi. Yolu kapatan araçlar nedeniyle her iki istikametten gelen sürücüler uzun süre bekledi. Trafik ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açılırken ulaşıma kontrollü olarak izin verildi.

Nevşehir - Ürgüp yolu İbrahimpaşa rampalarında da kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Bölgeye trafik ekipleri tarafından kontrollü geçiş uygulanıyor, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Sürücülere uyarılar

Karayolları ve trafik ekipleri, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve toplu taşıma tercih edilmesini istedi.

Kayseri’den Aksaray istikametine giden kamyon sürücüsü Cengizhan Ekiz, Aksaray yolunun kapalı olduğu için yoluna devam edemediğini söyledi.

Karla mücadele çalışmaları

Kent genelinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor; ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi.

