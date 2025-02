New York'ta Hükümet Cihazlarında DeepSeek Kullanımına Yasa

New York'ta DeepSeek Yasaklandı

ABD'nin New York eyaletinde, Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in "güvenlik endişeleri" nedeniyle hükümete ait cihazlarda kullanımı yasaklandı.

Vali Hochul'un Açıklaması

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı yazılı açıklamada, eyalet hükümeti çalışanlarının DeepSeek uygulamasını kamu kurumlarına ait cihazlar ve ağlara indirmesinin yasaklandığını duyurdu. Hochul, açıklamasında DeepSeek'in "kullanıcı verilerini depoladığı ve teknolojik sırları ele geçirebildiği" yönündeki endişelere dikkat çekerek, "Önceliğim kamu güvenliği. New York sakinlerini hem yabancı hem de yerli tehditlerden korumak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasa Tasarısı Geliştirilmişti

Geçen hafta, Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Josh Gottheimer ile Cumhuriyetçi Darin LaHood'un, DeepSeek'in ülke genelinde hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklanması için yasa tasarısı hazırladığı bildirilmişti.

DeepSeek Hakkında

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü. Kısa sürede dünya çapında yoğun bir kullanım alanı bulan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.