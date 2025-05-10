NEXT 2025: İstanbul'da Küresel Sorunlara Yenilikçi Çözümler Aranıyor

NEXT 2025 Etkinliği İstanbul'da Başladı

İstanbul, bu yıl dördüncüsü düzenlenen NEXT 2025 etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İngiltere'den Filistin'e, Hindistan'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelen katılımcılar, savaş bölgelerinden çevre sorunlarına kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Açılış Konuşması

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, insanlığı tehdit eden küresel sorunların ve bu sorunlara yönelik gençlerin üreteceği çözümlerin önemini vurguladı. Sobacı, Filistin sorununa dikkat çekerek, "Filistin meselesi yanı başımızda. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım, yalnızca bölgeyi değil, tüm insanlığı tehdit ediyor," ifadelerini kullandı.

Küresel Adaletsizliklere Dikkat

Sobacı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Çocuklar anasız, babasız kalıyor. Hastaneler bombalanıyor. Bu zulüm, 20. yüzyıl ortalarında başlayan bir süreçtir," dedi.

Bunun yanı sıra Sobacı, adalet arayışının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu mücadeledeki rolünü açıklığa kavuşturdu. "Daha değerli ve adil bir dünya için çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Gençlerin fikirleri, bu mücadelenin en önemli parçasıdır," şeklinde konuştu.

Etkinlikteki Atölye Çalışmaları

NEXT 2025 kapsamında, katılımcılar "Film Yapım Süreçlerinde ChatGPT’yi Etkili Kullanmak", "Holistik Yaşam: Zihin, Beden ve Ruh Dengesini Keşfetmek" ve "Gelişen Dijital Platformlar İçin İçerik Üretimi: Yeni Dönem, Yeni Yaratıcılık" gibi atölye çalışmalarıyla çeşitli konuları ele alacaklar. Katılımcılar, deneyimlerini gençlerle paylaşarak, farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Uluslararası Konuşmacılar

Etkinlikte, Gazze'den insan hikayelerini aktaran gazeteci Plestia Aqad, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturan fotoğrafçı Artem Shestakov, hikaye anlatıcılığı ile toplumsal değişimi destekleyen içerik üreticisi Deya Elayan gibi tanınmış isimler yer alıyor. Ayrıca, keşifleriyle öne çıkan ödüllü gazeteci Jay Palfrey de etkinlikte yer alacak.

Küresel sorunlar ve çözümler üzerine ana temaların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen forum, açılış konuşmalarının ardından çeşitli panellerle devam ediyor.

Alanında uzman, genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum temsilcileri ve girişimcilerin seslerini duyurması ve fikir alışverişinde bulunmaları amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "NEXT 2025" İstanbul'da başladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen forumun açılışında, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşma yaptı.

Alanında uzman, genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum temsilcileri ve girişimcilerin seslerini duyurması ve fikir alışverişinde bulunmaları amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "NEXT 2025" İstanbul'da başladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen forumun açılışında, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşma yaptı.