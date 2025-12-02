Niğde 8. Kitap Fuarı tamamlandı: "Okuyan Şehir" kimliği güçlendi

"Okuyan Şehir" kimliğini güçlendiren ve bu yıl 8’incisi düzenlenen Niğde Kitap Fuarı, on gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak tamamlandı.

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen fuar, 21-30 Kasım 2025 tarihleri arasında milyonlarca kitabı, yüzlerce yayınevini ve Türkiye’nin sevilen yazarlarını Niğdelilerle buluşturdu.

Kayseri firması Sun Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki alanda gerçekleştirilen fuar; özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisiyle dikkat çekerken, söyleşiler ve imza günleri şehrin kültürel hayatına büyük canlılık kattı.

Katılımcılar ve program

Fuar boyunca Şermin Yaşar, Bahadır Yenişehirlioğlu, Oytun Erbaş, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Serhat Yabancı gibi çok sayıda ünlü isim Niğdelilerle buluştu. Düzenlenen söyleşi ve imza programları büyük ilgi gördü.

Başkan Özdemir'in değerlendirmesi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarın kapanışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarımız, her geçen yıl artan bir ilgiyle büyümeye devam ediyor. On gün boyunca şehrimizin dört bir yanından gelen hemşehrilerimiz, kıymetli yazarlarımızla buluştu, binlerce kitapla tanıştı. Özellikle gençlerimizin fuara gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Niğde artık sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültür ve sanat alanındaki yükselişiyle de Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri haline geliyor."

Başkan Özdemir, şehrin okuma kültürüne yönelik çalışmalara da değinerek, "Son 6 yılda şehrimize kazandırdığımız 5 kütüphane ile gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Kütüphanelerimize olan yoğun ilgi, bu alanda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. ’Her mahalleye bir kütüphane’ hedefimiz için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi.

