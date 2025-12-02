Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi

Niğde'de 21-30 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 8’inci Kitap Fuarı tamamlandı; milyonlarca kitap, yüzlerce yayınevi ve sevilen yazarlar şehri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:57
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi

Niğde 8. Kitap Fuarı tamamlandı: "Okuyan Şehir" kimliği güçlendi

"Okuyan Şehir" kimliğini güçlendiren ve bu yıl 8’incisi düzenlenen Niğde Kitap Fuarı, on gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak tamamlandı.

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen fuar, 21-30 Kasım 2025 tarihleri arasında milyonlarca kitabı, yüzlerce yayınevini ve Türkiye’nin sevilen yazarlarını Niğdelilerle buluşturdu.

Kayseri firması Sun Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki alanda gerçekleştirilen fuar; özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisiyle dikkat çekerken, söyleşiler ve imza günleri şehrin kültürel hayatına büyük canlılık kattı.

Katılımcılar ve program

Fuar boyunca Şermin Yaşar, Bahadır Yenişehirlioğlu, Oytun Erbaş, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Serhat Yabancı gibi çok sayıda ünlü isim Niğdelilerle buluştu. Düzenlenen söyleşi ve imza programları büyük ilgi gördü.

Başkan Özdemir'in değerlendirmesi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarın kapanışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarımız, her geçen yıl artan bir ilgiyle büyümeye devam ediyor. On gün boyunca şehrimizin dört bir yanından gelen hemşehrilerimiz, kıymetli yazarlarımızla buluştu, binlerce kitapla tanıştı. Özellikle gençlerimizin fuara gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Niğde artık sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültür ve sanat alanındaki yükselişiyle de Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri haline geliyor."

Başkan Özdemir, şehrin okuma kültürüne yönelik çalışmalara da değinerek, "Son 6 yılda şehrimize kazandırdığımız 5 kütüphane ile gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Kütüphanelerimize olan yoğun ilgi, bu alanda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. ’Her mahalleye bir kütüphane’ hedefimiz için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi.

"OKUYAN ŞEHİR" KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİREN VE BU YIL 8’İNCİSİ DÜZENLENEN NİĞDE KİTAP FUARI, ON GÜN...

"OKUYAN ŞEHİR" KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİREN VE BU YIL 8’İNCİSİ DÜZENLENEN NİĞDE KİTAP FUARI, ON GÜN BOYUNCA BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYARAK TAMAMLANDI.

"OKUYAN ŞEHİR" KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİREN VE BU YIL 8’İNCİSİ DÜZENLENEN NİĞDE KİTAP FUARI, ON GÜN...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
6
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri
7
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde