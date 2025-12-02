Niğde Ağız ve Diş Hastanesi 2026'da hizmete giriyor

Niğde’de inşası tamamlanma aşamasına gelen Ağız ve Diş Hastanesi, 2026 yılının ilk aylarında hizmet vermeye hazırlanıyor.

Modern tasarım, hasta odaklı hizmet

Modern mimarisi, geniş kullanım alanları ve hasta odaklı tasarımıyla öne çıkan yeni sağlık tesisi, kentteki önemli bir eksikliği giderecek. Yapının hem çalışanların hem de hastaların konforu gözetilerek planlandığı vurgulanıyor.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, hastanedeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, binada ferah bekleme alanları ve düzenli poliklinik yapısının hizmet kalitesini artıracağı belirtildi.

Ulaşım ve erişim avantajı

Açıklamada ayrıca, hastanenin ulaşımı kolaylaştıracak 110 araçlık otoparka sahip olduğu ve hizmete açıldığında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi önemli ölçüde artırarak kentteki ihtiyaca yanıt vereceği ifade edildi.

NİĞDE’DE İNŞASI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ, 2026 YILININ İLK AYLARINDA HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR.