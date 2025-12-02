Niğde Ağız ve Diş Hastanesi 2026'da hizmete giriyor

Niğde'de tamamlanma aşamasındaki Ağız ve Diş Hastanesi, 2026 yılının ilk aylarında açılacak; modern tasarım ve 110 araçlık otoparkla hizmet erişimi artacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:55
Niğde Ağız ve Diş Hastanesi 2026'da hizmete giriyor

Niğde Ağız ve Diş Hastanesi 2026'da hizmete giriyor

Niğde’de inşası tamamlanma aşamasına gelen Ağız ve Diş Hastanesi, 2026 yılının ilk aylarında hizmet vermeye hazırlanıyor.

Modern tasarım, hasta odaklı hizmet

Modern mimarisi, geniş kullanım alanları ve hasta odaklı tasarımıyla öne çıkan yeni sağlık tesisi, kentteki önemli bir eksikliği giderecek. Yapının hem çalışanların hem de hastaların konforu gözetilerek planlandığı vurgulanıyor.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, hastanedeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, binada ferah bekleme alanları ve düzenli poliklinik yapısının hizmet kalitesini artıracağı belirtildi.

Ulaşım ve erişim avantajı

Açıklamada ayrıca, hastanenin ulaşımı kolaylaştıracak 110 araçlık otoparka sahip olduğu ve hizmete açıldığında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi önemli ölçüde artırarak kentteki ihtiyaca yanıt vereceği ifade edildi.

NİĞDE’DE İNŞASI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ, 2026 YILININ İLK AYLARINDA...

NİĞDE’DE İNŞASI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ, 2026 YILININ İLK AYLARINDA HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR.

NİĞDE’DE İNŞASI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ, 2026 YILININ İLK AYLARINDA...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Konya Beyşehir'de 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
3
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
4
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
5
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
6
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
7
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde