Niğde'de 23 Yaşındaki Genç Metruk Binada Ölü Bulundu

Niğde Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde 23 yaşındaki E.Ö., metruk bir binada ölü bulundu; cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:16
Niğde'de, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak'ta bulunan metruk bir binada 23 yaşındaki E.Ö. hareketsiz halde bulunarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.Ö.'nün (23) hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde ve çevresinde polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Cenaze otopsiye gönderildi, soruşturma sürüyor

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla genç olan E.Ö.'nün cenazesi; Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi yapılmak üzere kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ile belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

