Niğde'de Damperi Açılan Kamyon EDS Direğine Çarparak Devrildi

Niğde-Kayseri yolunda damperi aniden açılan Karayolları'na ait 38 KC 913 plakalı kamyon EDS direğine çarparak devrildi; polis ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:51
Niğde - Kayseri yolu üzerinde seyir halindeyken damperi aniden açılan ve kontrolden çıkan Karayolları 64. Şube Şefliği'ne ait 38 KC 913 plakalı kamyon, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

Kaza Detayları

Kamyon sürücüsü H.A. yönetimindeki araç, damperin açılması sonucu kontrolünü kaybetti ve çarpmanın etkisiyle devrildi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma nedeniyle EDS direği yola devrildi ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Karayolları ekipleri devrilen kamyonun kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

