Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

Niğde'de pastırma kaynaklı zehirlenme şüphesi: 5 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Niğde'de hafta sonu çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye başvuran 5 kişinin, şikayetlerden önce pastırma tükettiklerinin tespit edilmesi üzerine olay, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında incelenmeye alındı. Valilik ve sağlık birimleri süreci yakından takip ediyor.

Olayın detayları

Niğde Valiliği'nin açıklamasına göre, 16 Kasım Pazar günü hastaneye başvuran 53 yaşındaki O.K.'nın yatışı önerildi ancak hasta kabul etmeyerek hastaneden ayrıldı. Aynı gün başvuran 26 yaşındaki B.K., tedbir amaçlı enfeksiyon servisinde gözlem altına alındı. 12 yaşındaki A.E.T. ise takip amacıyla çocuk yoğun bakım servisine yatırıldı. Açıklamada, 3 hastanın durumunun stabil olduğu bildirildi.

15 Kasım Cumartesi günü ise benzer şikayetlerle başvuran 77 yaşındaki M.K. ve 57 yaşındaki C.U., yapılan değerlendirmelerin ardından taburcu edilerek sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sağlık durumu ve denetimler

Valilik açıklamasında, ağır durumda herhangi bir hastanın bulunmadığı ve sürecin sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen gıda ürünleri ve satış noktalarına yönelik denetimler Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı. Ekipler tarafından numune alındığı ve gerekli incelemelerin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

