Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar

Niğde'de tek yön projesinde yeni parklama kuralları: 15 dakika sınırlaması, görevli işaretlemesi, KGYS yeniden aktif edilecek ve yeni otoparklarla çözüm hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:48
Yeni Önlemler ve Denetim

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üç ay önce başlatılan tek yön projesinde tamamlanan çalışmaları değerlendirerek yeni park düzenine ilişkin alınan kuralları açıkladı.

Vali Çelik, projenin şehre hayırlı olmasını dileyerek uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ek tedbirler alındığını belirtti. Belediyenin görevlendirdiği personel, 15 dakika park yapılmasına izin verilen alanlarda araçların park saatini işaretleyecek. 15 dakikayı geçen sürücülere ise polis ekiplerimizce cezai işlem uygulanacak, dedi.

Vali Çelik, ikinci sıra parklanmanın kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı ve KGYS direklerinin bir hafta içinde yeniden aktif hale getirileceğini söyledi. "Hiçbir vatandaşımıza ceza yazmak istemeyiz ancak kurallara uymayan olursa gerekli işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Uygulama Detayları ve Trafik Düzenlemeleri

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin büyük oranda tamamlandığını; sadece aydınlatma direkleri ve yeşillendirme gibi küçük düzenlemelerin kaldığını aktardı. Doktor Sami Yağız Caddesi ile İmam Hatip Meydanı arasındaki sol şeritte uygulanan 15 dakikalık kısa süreli parklanma kuralına uyulmadığını ve özellikle sabah saatlerinde ikinci sıra parklanmanın arttığını belirtti.

Bu nedenle sol şeritte görevli bulunacağını söyleyen Özdemir, "Araç park ettiği anda görevlimiz camına park saatinin yazılı olduğu bir slip koyacak. Süreye uymayanlara trafik ekiplerince ceza uygulanacak" dedi. Yol güzergahındaki yan yolun da ikinci sıra parklanmayı engellemek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Ayrıca yayaların trafik ışıkları ve yaya geçitlerini kullanmaması nedeniyle yakın zamanda korkuluk montajı yapılacağını belirten Özdemir, kurallara uyulduğunda trafiğin daha akıcı hale geleceğini aktardı.

Otopark Projeleriyle Kalıcı Çözüm

Vali Çelik ve Başkan Özdemir, şehir merkezindeki park sorununu hafifletecek otopark projelerinin önemine dikkat çekti. Başkan Özdemir projeler hakkında şu bilgileri verdi: İmam Hatip Meydanı’ndaki iki katlı otopark 6-7 ay içinde hizmete girecek; Dışarı Cami yanındaki kamulaştırılan alana 200 araçlık yeni bir otopark yapılacak; Eski Valilik binasının yerine ise üç katlı otopark planlanıyor.

Yetkililer, hem kısa süreli denetimlerin hem de yeni otopark yatırımlarının birleşimiyle şehir merkezindeki park sorunlarının önemli ölçüde azalmasını hedeflediklerini belirtti.

TEK YÖN PROJESİ GÜZERGAHI

NİĞDE VALİSİ CAHİT ÇELİK (ORTADA) VE NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR (SOLDAN İKİNCİ), TEK YÖN...

