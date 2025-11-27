Niğde’de Yerli Tohumlu Patates ve Barbunya İlk Kez Migros Raflarında

Niğde Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında yerli tohumlu patates ve barbunyanın ilk alımı Patates Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:57
Niğde Valiliği öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Migros iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, yerli ve milli tohumlardan üretilen patates ile barbunyanın ilk alımı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılan programa Vali Cahit Çelik, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Metin, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, Migros heyeti, tarım sektörü temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, Niğde’nin Türkiye’nin patates üretiminde lider, kuru fasulye ve barbunya üretiminde ise güçlü bir merkez olduğunu vurguladı. Vali Çelik, yerli ve milli tohumlarla üretilen ürünlerin Migros raflarında yer almasının hem üretici hem de tüketici açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Vali Çelik, bu iş birliğinin sadece bir alım işlemi olmadığını belirterek, yerli tohumculuğun sahada karşılığını bulduğu, üreticinin emeğinin desteklendiği ve Niğde’nin tarımsal potansiyelinin markalaştığı örnek bir model oluşturulduğunu söyledi. Tüm paydaşlara teşekkür eden Vali Çelik; "Yerli üretim güçlü Türkiye demektir. Niğde’nin bereketli topraklarında yetişen ürünlerin hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Migros yetkilileri ise yerli üretimi destekleyen alım garantisi ve sürdürülebilir tedarik politikalarını Niğde’de uygulamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli patates çeşitleri ile Niğde’de üretilen yerli barbunyanın ilk alımı gerçekleştirildi.

