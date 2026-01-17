Niğde'den Gazze'ye Umut: Yardım Tırı Dualarla Uğurlandı

Gönüllülerin emeğiyle hazırlanan yardım tırı yola çıktı

Niğde Valiliği koordinasyonunda; Niğde Belediyesi, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Niğde Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen 'Niğde’den Gazze’ye Bir İlmek Umut' projesi, anlamlı bir dayanışma örneğine dönüştü.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve çocuklara umut olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, binlerce kıyafet kısa sürede hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Proje çerçevesinde Niğde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gönüllü kursiyerler tarafından yürütülen çalışmalarla, 3-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kıyafetler dikildi.

Proje, bin adet kıyafet hedefiyle başlatılmasına rağmen gönüllülerin yoğun emeği sayesinde hedefin üzerine çıktı. Giyim Üretim Teknolojisi alanında açılan 10 farklı kursta, öğretmen ve usta öğreticilerin rehberliğinde hazırlanan toplam 2 bin çocuğa yönelik kıyafetler tamamlandı. Ayrıca öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından 320 adet battaniye de yardım malzemeleri arasına eklendi.

Uğurlama programı Muradiye Camii'nde gerçekleştirildi

Hazırlanan yardımların Gazze’deki çocuklara ulaştırılması amacıyla Muradiye Camii’nde bir uğurlama programı düzenlendi. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen programa Vali Vekili Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, İl Müftüsü Hüseyin Gün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda hayırsever vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Ahmet Arık; "Gazze’de yaşanan zulmün yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdan meselesi olduğunu" vurguladı. Arık, yapılan her yardımın mazlumlar için bir umut ve güçlü bir dayanışma mesajı taşıdığını belirterek projeye katkı sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Programın ardından, kursiyerler tarafından hazırlanan kıyafetler ve battaniyelerle dolu yardım tırı, Gazze’deki çocuklara ulaştırılmak üzere sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dualarla uğurlandı.

