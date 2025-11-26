Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 'Bir Sofrada İki Nesil' Gastronomi Projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, 'Bir Sofrada İki Nesil' BAP projesiyle Bor Huzurevi sakinleriyle yöresel yemekler hazırlayarak kuşaklararası etkileşimi güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:59
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 'Bir Sofrada İki Nesil' Gastronomi Projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde gastronomiyle kuşaklararası buluşma

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kuşaklararası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Bir Sofrada İki Nesil: Aile Kavramının Güçlendirilmesinde Gastronomi Yoluyla Kuşaklararası Etkileşim" başlıklı BAP projesi kapsamında, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri, Bor Huzurevi’nden gelen misafirlerle bir araya gelerek yöresel lezzetler hazırladı.

Rektörün değerlendirmesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin hem toplumsal katkı hem de eğitim açısından önemine dikkat çekti. Rektör Uslu; "Proje kapsamında özellikle üniversitemizdeki Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümümüz ve Aşçılık Programımız vasıtasıyla bugün Bor’daki huzurevinde bulunan 10 değerli büyüğümüzle birlikte aşçılık mutfağımızda çok güzel yöresel yemekler yaptık. Kuşakların birleştirilmesi şeklinde hem öğrencilerimiz hem de hocalarımızla beraber çok keyifli zaman geçirdiler. Biz de çok mutlu olduk. Yediğimiz yemeklerden dolayı da çok memnunuz. İnşallah bundan sonrası da toplumsal katkı hizmetlerimiz üniversitemizde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Proje yürütücüsünün hedefleri

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Kemer etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı: "Bugün burada buluşmamızın amacı, bir BAP projesi kapsamında gastronomi yoluyla kuşaklar arası etkileşim ve aile kavramının güçlendirilmesini sağlamak. Bu kapsamda Bor Huzurevi’nden 10 misafirimizle öğrencilerimizi bir araya getirdik. Öğrencilerimizle birlikte Niğde’ye özgü yöresel yemekler hazırladık ve birlikte bu lezzetleri tattık. Bu etkileşimden çok olumlu geri dönüşler aldık. İlerleyen süreçlerde projeyi geliştirerek tekrar etmeyi planlıyoruz."

Düzenlenen etkinlik, hem öğrenciler hem de huzurevi sakinleri için kuşaklar arası bağların güçlenmesine katkı sundu ve projeden olumlu geri dönüşler alındı. Üniversite yetkilileri projenin benzer uygulamalarla sürdürüleceğini belirtti.

