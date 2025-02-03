Nijerya'da İki Otobüs Çarpıştı: 28 Ölü, 49 Yaralı

Nijerya'da İki Otobüsün Çarpışması Sonucu Büyük Bir Facia

Nijerya'nın Ondo eyaletinde, Odigbo bölgesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ondo Eyalet Koordinatörü Samuel Ibitoye, yaptığı açıklamada kaza ile ilgili detayları paylaştı. Ibitoye, kaza yerinin Ore-Lagos kara yolu olduğunu ve kazanın hızın aşırı olması sebebiyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Yaralılar hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, tekrar eden kazalarda detaylı incelemelerin yapılması çağrısı yapıldı. Ayrıca ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Ibitoye, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda önemli bir uyarıda bulundu ve kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.