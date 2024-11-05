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Nijerya Hava Kuvvetleri ISWAP'a Yönelik Hava Operasyonları Düzenledi

Nijerya'da düzenlenen hava operasyonlarında 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:21
Nijerya Hava Kuvvetleri ISWAP'a Yönelik Hava Operasyonları Düzenledi

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin Operasyonları

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

NAF Sözcüsü Olusola Akinboyewa, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ekim tarihinde Marte bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 50 teröristin öldürüldüğünü belirtti. Akinboyewa, bu operasyonlar sırasında elebaşı Bashir Dauda'nın da aralarında bulunduğu teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Stratejik Hedeflerin Vurulması

Yapılan operasyonda ISWAP'a ait üç yerleşkenin hedef alındığı ve önemli miktarda gıda ile temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu olan bir deponun da tahrip edildiği vurgulandı.

Nijerya'nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun bir süre boyunca silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür operasyonlar, güvenlik güçlerinin bu tehditlere karşı verdiği mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

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