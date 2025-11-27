Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık, Ürünlü ve Alaaddinbey mahallelerinde toplam 2 bin 220 metrekarelik kaçak yapıyı yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:16
Belediye ekipleri planlı müdahaleyle adım attı

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık, Ürünlü ve Alaaddinbey Mahallerinde toplam 2 bin 220 metrekarede kaçak olduğu tespit edilen iş yerlerini yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Belediye, planlı yapılaşma ve kentin estetiğini bozan unsurlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. İmar kurallarına aykırı yapılaşmalar konusunda taviz vermeyen ekipler, saha çalışmaları ile vatandaş ihbarlarını dikkate alarak titiz bir süreç yürüttü.

İş yerlerine gönderilen tebligatlar ve tanınan yasal sürenin sona ermesiyle birlikte harekete geçen Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalara başladı.

Operasyon kapsamında Yaylacık Mahallesinde 720 metrekarelik bir iş yeri, Ürünlü Mahallesinde bin 200 metrekare alanda faaliyet gösteren işletmeye ait iki bina ve Alaaddinbey Mahallesinde daha önce bir kısmı sökülmüş ancak kaçak eklenti bulunan bir işletmenin 300 metrekarelik bölümü yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, uygulamanın kentsel düzen ve güvenlik açısından gerekli olduğunu vurguladı ve benzer denetimlerin süreceğini bildirdi.

