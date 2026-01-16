Nilüfer'de Kaldırımlar İşgallerden Arındırıldı

Nilüfer Belediyesi, Esentepe ve Karaman mahalleleri ile Beşevler ve Yıldırım caddelerinde kaldırımları işgal eden duba, tabela ve reklamları kaldırdı; kaldırımlar yaya ve engelli erişimine uygun hale getirildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:08
Yaya ve engelli geçişleri için düzenleme

Nilüfer Belediyesi ekipleri; Esentepe ve Karaman mahalleleri ile Beşevler ve Yıldırım caddeleri üzerinde yaya geçişini engelleyen ve görüntü kirliliği oluşturan duba, tabela ve reklam materyallerini topladı.

Operasyonla kaldırımlar üzerine izinsiz yerleştirilen dubalar, reklam tabelaları ve geçişi zorlaştıran çeşitli materyaller toplandı. Yapılan müdahaleyle kaldırımlar yaya ve engelli geçişleri için uygun hale getirildi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

