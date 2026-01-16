Nilüfer'de Kaldırımlar İşgallerden Arındırıldı

Yaya ve engelli geçişleri için düzenleme

Nilüfer Belediyesi ekipleri; Esentepe ve Karaman mahalleleri ile Beşevler ve Yıldırım caddeleri üzerinde yaya geçişini engelleyen ve görüntü kirliliği oluşturan duba, tabela ve reklam materyallerini topladı.

Operasyonla kaldırımlar üzerine izinsiz yerleştirilen dubalar, reklam tabelaları ve geçişi zorlaştıran çeşitli materyaller toplandı. Yapılan müdahaleyle kaldırımlar yaya ve engelli geçişleri için uygun hale getirildi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

