Nilüfer'de Zincir Restoranlara Sıkı Denetim: Hijyen ve Evrak Kontrolleri

Nilüfer Belediyesi'nden zincir restoranlara sıkı denetim

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir restoranlarda kapsamlı bir denetim yaptı. Denetimlerde hijyen standartları ve evrak kontrollerinden başlayarak işletmelerin tüm çalışma koşulları titizlikle incelendi.

Denetim kapsamı ve yöntemleri

Belediye ekipleri, işletmelerin çalışma ruhsatları ile mutfak ve depo alanlarının genel hijyen şartlarını kontrol etti. Kızartma yağlarının kalitesi ölçüldü ve ürünlerin saklama koşullarının soğuk zincir kurallarına uygun olup olmadığı denetlendi. Ayrıca mutfak personelinin hijyen kurallarına uyumu ve kılık kıyafet temizliği de değerlendirildi.

Fiziki incelemelerin yanında teknik yükümlülükler de gözden geçirildi. Ekipler; işletmelerin atık yağ sözleşmeleri, düzenli böcek ilaçlama tarihleri, baca ve filtrelerin bakım raporları gibi yangın ve hijyen güvenliği açısından kritik belgeleri kontrol etti. Personelin sağlık belgeleri ve ürünlerin son tüketim tarihleri de titizlikle değerlendirilen başlıklar arasındaydı.

Tespitler ve uygulanan işlemler

Denetimler sonucunda eksik veya hatalı uygulamalar belirlenmesi halinde firma yetkililerine gerekli uyarılar yapıldı. İnsan sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ve satışa uygun olmayan ürünler imha edildi. Hijyen şartlarını sağlayamayan ve mevzuatı ihlal ettiği saptanan restoranlara ise ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak üzere denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN ZİNCİR RESTORANLARA YÖNELİK KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. HİJYEN STANDARTLARINDAN EVRAK KONTROLLERİNE KADAR BİRÇOK KRİTERİN İNCELENDİĞİ DENETİMLERDE, KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.