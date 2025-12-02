Nilüfer'in Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne 'Altın Pusula' Yerel Kalkınma Ödülü

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 23. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödüllerinde önemli bir başarı elde etti. Nilüfer Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi, bu yıl ilk kez verilen 'Yerel Kalkınma Kategorisi'nde ödüle layık görüldü.

Tören ve değerlendirme

Tören, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleştirildi ve iş dünyası, iletişim profesyonelleri, akademisyenler ile kamu yöneticilerini bir araya getirdi. Jüri, Sosyal Girişimcilik Merkezi projesini sosyal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefi ile ödüle değer buldu.

Başkan Şadi Özdemir'in değerlendirmesi

Törene katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ödülü törenin onur konuğu olan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Başkanı Esther Cobbah'dan aldı.

Ödül hakkında konuşan Başkan Şadi Özdemir, sosyal girişimciliğin yerel kalkınmadaki önemine vurgu yaptı: "Yerel kalkınmanın sadece fiziksel yatırımlarla değil, toplumsal fayda odaklı yenilikçi fikirlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu ödül, dayanışma ve üretim kültürünü teknolojiyle, akılla ve vicdanla birleştirme çabamızın bir karşılığıdır. Nilüfer’de filizlenen her sosyal girişimin, tüm ülkeye ilham verecek bir hikayeye dönüşmesi için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz".

