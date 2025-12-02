Nilüfer'in Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne 'Altın Pusula' Yerel Kalkınma Ödülü

Nilüfer Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi, TÜHİD'in 23. Altın Pusula Ödülleri'nde ilk kez verilen 'Yerel Kalkınma' kategorisinde ödül aldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:36
Nilüfer'in Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne 'Altın Pusula' Yerel Kalkınma Ödülü

Nilüfer'in Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne 'Altın Pusula' Yerel Kalkınma Ödülü

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 23. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödüllerinde önemli bir başarı elde etti. Nilüfer Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi, bu yıl ilk kez verilen 'Yerel Kalkınma Kategorisi'nde ödüle layık görüldü.

Tören ve değerlendirme

Tören, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleştirildi ve iş dünyası, iletişim profesyonelleri, akademisyenler ile kamu yöneticilerini bir araya getirdi. Jüri, Sosyal Girişimcilik Merkezi projesini sosyal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefi ile ödüle değer buldu.

Başkan Şadi Özdemir'in değerlendirmesi

Törene katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ödülü törenin onur konuğu olan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Başkanı Esther Cobbah'dan aldı.

Ödül hakkında konuşan Başkan Şadi Özdemir, sosyal girişimciliğin yerel kalkınmadaki önemine vurgu yaptı: "Yerel kalkınmanın sadece fiziksel yatırımlarla değil, toplumsal fayda odaklı yenilikçi fikirlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu ödül, dayanışma ve üretim kültürünü teknolojiyle, akılla ve vicdanla birleştirme çabamızın bir karşılığıdır. Nilüfer’de filizlenen her sosyal girişimin, tüm ülkeye ilham verecek bir hikayeye dönüşmesi için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz".

NİLÜFER BELEDİYESİ, TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ (TÜHİD) TARAFINDAN DÜZENLENEN 23. ALTIN...

NİLÜFER BELEDİYESİ, TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ (TÜHİD) TARAFINDAN DÜZENLENEN 23. ALTIN PUSULA HALKLA İLİŞKİLER ÖDÜLLERİ’NDE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

NİLÜFER BELEDİYESİ, TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ (TÜHİD) TARAFINDAN DÜZENLENEN 23. ALTIN...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?