Nizip'te Eşini Öldüren Kadının Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından öldürülen Zehra Özkan'ın cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:47
Olay

Gaziantep’in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir süredir ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürülen kadın hayatını kaybetti. Zehra Özkan (45), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrı yaşarken, daha sonra amcasının evinde yaşamaya başladı. İddialara göre, sabah saatlerinde eve gelen eşi Recep Özkan (48) tarafından silahla vurularak öldürüldü ve zanlı olay yerinden kaçtı.

Yakalanma ve tedavi

Olayın ardından kaçan zanlı, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerine yakın bir noktada yakalanmaya çalışıldı. Zanlı, teslim olmayı reddedip görevlilere karşılık verme teşebbüsünde bulununca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı zanlının hastanedeki tedavisi, polis gözetimi altında devam ediyor.

Cenaze teslimi

Üç çocuk annesi olan Zehra Özkan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

