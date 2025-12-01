Nöroloji Uzmanı Dr. Şeyda Çevik Güner Medical Point Gaziantep'te

Nöroloji Uzmanı Dr. Şeyda Çevik Güner, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:07
Nöroloji Uzmanı Dr. Şeyda Çevik Güner, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek kadrosuna Dr. Şeyda Çevik Güner'i dahil etti.

Uzmanlık Alanları

Uyku tıbbı, Polisomnografi uyku testi ve uyku bozuklukları, EMG-EEG-VEP, İnme ve SEREBROVASKÜLER Hastalıklar, Baş ağrıları ve migren, Epilepsi, Vertigo ve denge bozuklukları, Periferik sinir hastalıkları (nöropatiler), Kas hastalıkları, BUNAMA ve hafıza bozuklukları, MS ve diğer demiyelinizan hastalıklar, Parkinson ve hareket bozuklukları.

NÖROLOJİ UZMANI DR. ŞEYDA ÇEVİK GÜNER'İ MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ’NDE HASTA KABULÜNE BAŞLADI.

