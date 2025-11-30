ODES Projesiyle Şırnaklı Çocuklar Mardin'de Kültürel Gezi

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ODES Projesi çerçevesinde, himayesinde destek alan öğrenciler sosyal ve kültürel gelişimlerini güçlendirmek amacıyla özel bir geziye katıldı.

Gezi Detayları

29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında 20 öğrencinin bulunduğu kafile, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Mardin'i yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler rehberler eşliğinde Mardin'in yüzyıllardır ayakta kalan taş mimarisini, dar sokaklarını ve bölgenin kendine özgü yaşam dokusunu yerinde gözlemledi. Rehberlerin verdiği bilgilendirmelerde Mardin'in tarihi mirası, gelenekleri ve çok kültürlü yapısı detaylı şekilde aktarıldı.

Etkinliğin Katkısı

Çocukların hem eğlenerek vakit geçirdiği hem de kültürel birikimlerini artırdığı bu etkinlik, ODES Projesi'nin sosyal gelişimi destekleyen çalışmalarına önemli katkı sağladı. Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

