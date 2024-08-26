Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Atamaları Tamamlandı

MEB’den Mazeret Nedeniyle Yer Değişikliği Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının tamamlandığını duyurdu.

Mazerete Bağlı Atama Süreci

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, mazeret durumlarından dolayı iller arası yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerden, tercih ettiği eğitim kurumuna ataması yapılamayanlar, bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla atanmıştır.

Başvuru Süreci ve Tarihler

22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden alınan başvuruların sonuçlandırılmasıyla, tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu. Bu süreçte öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması adına titiz bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.