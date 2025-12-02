Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, Erzurum Yıldızlar Voleybol Şampiyonu

Antrenör Muhammet Macit yönetimindeki Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları 2025-2026 Yıldızlar Voleybol İl Birinciliğini namağlup kazandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:51
Antrenör Muhammet Macit yönetimindeki Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldızlar Voleybol İl Birinciliğini kazanarak Erzurum şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları 2025-2026 sezonu voleybol müsabakalarında mavi-beyazlı ekip, elde ettiği başarıyla dikkat çekti.

Erzurum Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvada, Oltu Cumhuriyet Ortaokulu geçen yıl küçükler kategorisindeki şampiyonluğun ardından bu yıl yıldızlar kategorisinde namağlup il şampiyonu olarak grup müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Hedef Türkiye şampiyonluğu

Geçtiğimiz yıl Erzurum’u Küçükler kategorisinde temsil eden ekip, bu sezon yıldızlar kategorisinde performansını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet Macit, "Bu yıl en az Türkiye yarı finali oynayıp, oradan da Türkiye finallerine gitmeyi arzuluyoruz. Sporcularıma inancım ve güvenim tam" dedi.

Macit, destekleri nedeniyle Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, okul müdürü Ömer Sayar ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

