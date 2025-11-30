Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' İçin Gençlerle Buluştu

Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' başlıklı Foruma Katıldı

Toplantı ve katılımcılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Forum, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından 'Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik basına kapalı olup genel müzakere oturumunun moderatörlüğünü Dilara Sayan yaptı.

Gençlerin çalışmaları ve tartışma boyutları

TGSP'nin çeşitli masalarında yürütülen çok boyutlu çalışmalarda gençler; terör ve psikoloji, dış politika, ekonomi gibi başlıklarda workshoplar düzenledi. Her masayı temsilen katılan gençler, ortaya çıkan soruları gündeme taşıdı ve katılımcılar onlarca soruyu cevapladı. Çelik, toplantı çıkışında gençlerin meseleleri sadece izleyici olarak değil 'siyasal özne' kimliğiyle tartıştıklarını vurguladı.

Çelik ayrıca yapılan çalışmaların kapsamlı ve incelikli olduğunu belirterek, bu değerlendirmelerin siyasi çalışmalara yol gösterici olacağını ifade etti. Şanlıurfa'da gerçekleşmesinin önemine değinen Çelik, misafirperverlik ve farklı bölgelerden katılımın toplantıya ayrı bir zenginlik kattığını söyledi.

Bilal Erdoğan'ın değerlendirmesi

Bilal Erdoğan, 'Düzenlenen her bir forumda gençliğin farklı bir gündemini ortaya koyuyoruz. Birçok üniversiteden gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençler oluşturulan masalarda belirlenen konular üzerinde çalışma yürütüyorlar. Hangi konular hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa bunlar paylaşılıyor. Verimli bir toplantı oldu. Herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Programda kimler vardı

Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, gençler ve davetliler katıldı. Forumda ortaya çıkan değerlendirmeler ve gençlerin önerileri, katılımcılar tarafından siyasi ve toplumsal yol haritalarına katkı sağlamak üzere not edildi.

