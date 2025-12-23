DOLAR
OMÜ'de Dünya Arapça Günü: Arapçanın Evrensel Mirası Kutlandı

OMÜ'de 18 Aralık Dünya Arapça Günü etkinliğinde Arapçanın kültürel ve entelektüel mirası slayt, şiir, skeç ve söyleşilerle tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:09
OMÜ'de Dünya Arapça Günü: Arapçanın Evrensel Mirası Kutlandı

OMÜ'de Dünya Arapça Günü: Arapçanın Evrensel Mirası Kutlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen programla 18 Aralık Dünya Arapça Günü kapsamında Arapçanın evrensel mirası öğrencilere tanıtıldı. Etkinlik, Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Programa üniversitenin farklı akademik birimlerinden akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlahiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu etkinliğe paydaş olarak katkı sundu; bu birimlerden çok sayıda akademik personel ve öğrenci programda yer aldı.

Açılışta Arapçanın taşıdığı kültürel miras vurgulandı

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Hasan Selim Kıroğlu, 18 Aralık Dünya Arapça Günü'nün Arapçanın kültürel, tarihi ve entelektüel mirasını hatırlatmak açısından önemine değindi. Kıroğlu, Arapçanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını, yüzyıllar boyunca bilim, edebiyat, felsefe ve sanat alanlarında üretilen eserleri taşıdığını belirtti. Ayrıca Arapçanın farklı coğrafyalar ve kültürler arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurguladı ve bu tür etkinliklerin öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Çeşitli etkinlikler ve kapanış

Etkinlik kapsamında slayt gösterileri, şiir dinletisi, skeç, şarkı, röportaj ve bilgi yarışması gibi çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği gösterilerin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İlahiyat Fakültesi'nden söyleşi ve teşekkür töreni

Etkinlikler dizisi kapsamında İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen 'Hitabet ve Mesleki Uygulama' dersi çerçevesinde öğrencilere yönelik bir söyleşi ile danışman akademisyenlere teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, öğrencilere hitabet, mesleki uygulamalar ve din hizmetlerinde saha tecrübelerinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

