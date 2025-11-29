OMÜ'den Kavak Çocuk Cezaevi'nde 'Gelişim ve İletişim Söyleşisi'

OMÜ'nin 'Gelişim ve İletişim Söyleşisi' Kavak Çocuk Cezaevi'nde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilim İletişim Ofisi, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan protokol kapsamında Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda barınan suça sürüklenen çocuklara yönelik "Gelişim ve İletişim Söyleşisi" adlı Bilim Kafe etkinliğini gerçekleştirdi.

Ceza infaz kurumu personelinin de dâhil edildiği söyleşi, çocukların iletişim becerilerini güçlendirmeyi, sağlıklı gelişim süreçlerini desteklemeyi ve kurum içi iyileştirme çalışmalarına katkı sunmayı hedefledi. Etkinlik, OMÜ’nün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürüttüğü protokol çerçevesinde hayata geçirilen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlendi.

Katılımcılar ve içerik

Etkinliğe Prof. Dr. Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu (OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı), Uzm. Psk. Tülay Keskin Çalık, Dr. Feride Burcu Taflan, Dr. Melis Elif Şenel ve Dr. Çağıl Deniz Açıkgöz katıldı. Uzmanlar; iletişim, duygusal düzenleme, davranış kalıpları ve sağlıklı gelişim konularında etkileşimli bilgiler sundu.

OMÜ Bilim İletişimi Ofisi adına ise Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Bilim İletişimi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan ve Öğr. Gör. Dr. Elif Şevik İnal etkinlikte hazır bulundu. Üniversite yetkilileri, ceza infaz kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmaların çocukların topluma yeniden uyum süreçleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kurum ziyareti ve atölyeler

Kurum Müdiresi Selma Tekin, OMÜ ekibine 12-18 yaş grubu tutuklu çocukların yaşam alanları, spor alanları, dijital oyun salonları, iş atölyeleri; (resim atölyeleri, terzi atölyesi, el işi atölyeleri), tiyatro sahnesi, Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi ve OMÜ Resim-İş öğrencileriyle tutuklu çocukların ortak çalışması olan Kültür Sokağı'nı cezaevi personeli eşliğinde tanıttı.

OMÜ ile Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu arasında yürütülen protokol kapsamında daha önce de çeşitli sanat ve eğitim projeleri hayata geçirildi. "İç Mekân Renkli Rölyef Uygulamaları ve Tasarımı" Projesi kapsamında OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen eserler Haziran 2025’te açıldı. Geçen yıl ise kurum içinde "Kültür Sokağı" projesi hayata geçirilmiş; OMÜ Eğitim Fakültesi’nden Görsel Sanatlar Topluluğu öğrencileri ile tutuklu çocuklar birlikte çalışarak koridorları atölye ve sanat alanlarına dönüştürmüştü.

Ergen psikolojisini anlamak, güveni yeniden inşa etmek

Konferans salonunda konuşmasına, kurumda beklediğinden daha olumlu bir ortamla karşılaştığını belirterek başlayan Prof. Dr. Karabekiroğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Karabekiroğlu cezaevi personeline ergen psikolojisi, davranış tutarlılığı, güven ilişkisi, duygu ve düşünceyi ortaya çıkaran iletişim teknikleri ve iyileştirme yaklaşımları üzerine bilgiler verdi.

Prof. Dr. Karabekiroğlu çocukların aileleriyle güçlü bağlar kurulmasının önemine dikkat çekti ve şu noktalara vurgu yaptı: Davranışlarda tutarlılık güveni de beraberinde getirir. Bu çocuklar en küçük tutarsızlığı bile unutmaz. Çocuklara nasihat etmek yerine, duygu ve düşünceyi ortaya çıkaracak, pozitif duyguların farkına varmasını ve farkındalık geliştirmesini sağlayacak yansıtıcı veya keşfedici sorular çok daha önemlidir. Örneğin; ’bu seni nasıl hissettirdi?’ veya ’bunu düşündüğünde aklına ne geliyor?’ gibi sorular kullanılmalı.

Kapanış ve teşekkür

Ziyaret sonunda Kurum Müdiresi Selma Tekin, Prof. Dr. Karabekiroğlu ve Prof. Dr. Şendurur’a çocukların ürettiği ürünlerden hazırlanan özel bir hediye takdim etti. OMÜ ekibi de kurum personeline sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

Bu çalışmaların amacı, çocukların sanatla iyileşmesi, duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve sosyal uyum becerilerinin güçlendirilmesidir.

