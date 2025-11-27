Onat Tüneli Atamer'de Hasar ve Tahliyeler: Vatandaşlar Cemil Tugay'dan Çözüm Bekliyor

Onat Tüneli kazıları Atamer Mahallesi'nde endişe yaratıyor

İzmir'de yapımı süren Buca Onat Tüneli inşaatının kazı ve delme çalışmaları, Atamer Mahallesi'ndeki bazı evlerde artan çatlaklara ve yıkım kararlarına neden oldu. Mahalle sakinleri, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Çatlaklar büyüyor, tahliyeler yapıldı

2018'de temeli atılan ve 2026'da hizmete açılması planlanan tünelin ilerleyen çalışmalarıyla çevredeki yapısal hasarlar arttı. Son haftalarda özellikle gece yürütülen derin kazıların ardından yaklaşık 100 evde çeşitli düzeylerde hasar tespit edilirken, riskli bulunan bazı yapılar tahliye edildi.

Mahalleliler, sürece ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını ve muhatap bulamadıklarını ifade ediyor. Dün akşam tünel şantiyesine yürüyen grup sloganlarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrı yaparak açıklama ve çözüm talep etti.

Mahalle sakinlerinin endişeleri ve çağrıları

Atamer sakini Oğulcan Kula, evlerindeki hasarın her geçen gün arttığını söyleyerek yaşanan tehlikeyi şöyle anlattı: 'Gün geçtikçe sıkıntılarımız artıyor, hiçbir sorumlu muhatap bulamıyoruz. Dün gece koltuk olmasaydı duvar üstümüze yıkılıyordu. Evde bebeğimiz var, nöbetleşe uyuyoruz. En ufak bir artçı depremde bile dayanamayız. Mahallenin yarısı gitti, esnaf olarak da büyük zararımız var. Biz evimizi terk etmek istemiyoruz; yetkililer artık gelsin, bizi duysun.'

Erman Akkuş ise hem psikolojik hem fiziksel baskı yaşadıklarını belirterek, 'Bir yıldır bu sıkıntının içindeyiz. Evlerde büyük çatlaklar var. Polisle karşı karşıya getirildik, insanlar çatılara çıktı. Otizmli oğlum çalışmanın gürültüsünden evden kaçtı, gece 4'te komşumla sokaktan aldık. Belediye başkanından randevu bile alamıyoruz. Burada birinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'dır' dedi.

Bir diğer mahalle sakini ise ağır hasarlı evini anlatırken, 'Her taraf çatlak. Gece tüneldeki gürültüden deprem oluyor sandım. Ben evimin yerinde yapılmasını istiyorum. 6 aydır kendi sağlığımı unuttum, yemek yemeyi bile unutur hale geldim. 10 gündür hiç uyumadık. Yer altından gelen 'güm güm' sesleriyle yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Protesto ve çözüm beklentisi sürüyor

Mahalleli, çağrılarına yanıt verilmemesi halinde protestolarına devam edeceklerini belirtiyor. Bölge halkı, yetkililerden acil teknik değerlendirme, güvence ve mağduriyet giderilmesi taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Önemli bilgiler: Proje başlangıcı 2018, planlanan hizmete açılış 2026. Vatandaşların tespitlere göre yaklaşık 100 ev hasarlı; bazı yapılar tahliye edildi.

