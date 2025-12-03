Onbaşıoğlu Ailesi'nin Rahvan At Tutkusu Aydın'da Yarışlara Hazırlıyor

Onbaşıoğlu Ailesi her sabah atlarına binerek kırsal alanlarda gezintiye çıkıyor ve aynı zamanda yarışlara katılacak atları yetiştiriyor. Ailenin sahip olduğu atlar 5 milyon TL ile 50 Milyon TL arasında değer taşıyor.

Dededen oğula geçen tutku

Mehmet Onbaşıoğlu, Türkiye'nin değişik illerinden özenle seçtikleri rahvan atları Aydın'a getirip yetiştirdiklerini belirtti. At tutkusunun Denizli'den Aydın'a zamanında göç gelen dedesinden kendisine miras kaldığını aktardı.

İsmail Onbaşıoğlu "Babama bu at sevgisi dedemden kalmış. Çocukluğumdan beri atların içindeyim. Aynı zamanda ata sporu olan biniciliği çocukluğumdan beri seviyorum. Tutkumuzu mesleğe dönüştürdük. Şimdi babanla birlikte asil atları yetiştirip yarışlara hazırlıyoruz. Her gün sabah erkenden atlarımızı hazırlayıp yola çıkıyoruz. Oldukça keyifli olan antrenmanlarını yaptırıp evimize dönüyoruz. Keyifli bir uğraş. Bir yandan spor yaparken diğer yandan işimizi yapmış oluyoruz" dedi.

Sezon öncesi antrenmanlar

Baba-oğul son olarak Azerbaycan'dan getirdikleri ve isimlerini Aydın Zeybeği ile Tavas Zeybeği koydukları atlarla sezon öncesi antrenmanlara başladı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL İMAMKÖY’DE YAŞAYAN ONBAŞIOĞLU AİLESİ, TUTKULARINI SPORA DÖNDÜRDÜ. RAHVAN AT EĞİTMENLİĞİ YAPAN BABA OĞUL HER GÜN SABAH ATLARINA BİNİP BİR YANDAN KIR GEZİSİ YAPARKEN DİĞER YANDAN DA YARIŞLARA AT YETİŞTİRİYORLAR.