Onbaşıoğlu Ailesi'nin Rahvan At Tutkusu Aydın'da Yarışlara Hazırlıyor

Onbaşıoğlu Ailesi, dede mesleği rahvan atçılığını hobi olarak sürdürürken işe dönüştürdü; değeri yüksek atları Aydın'da yetiştirip yarışlara hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:50
Onbaşıoğlu Ailesi her sabah atlarına binerek kırsal alanlarda gezintiye çıkıyor ve aynı zamanda yarışlara katılacak atları yetiştiriyor. Ailenin sahip olduğu atlar 5 milyon TL ile 50 Milyon TL arasında değer taşıyor.

Dededen oğula geçen tutku

Mehmet Onbaşıoğlu, Türkiye'nin değişik illerinden özenle seçtikleri rahvan atları Aydın'a getirip yetiştirdiklerini belirtti. At tutkusunun Denizli'den Aydın'a zamanında göç gelen dedesinden kendisine miras kaldığını aktardı.

İsmail Onbaşıoğlu "Babama bu at sevgisi dedemden kalmış. Çocukluğumdan beri atların içindeyim. Aynı zamanda ata sporu olan biniciliği çocukluğumdan beri seviyorum. Tutkumuzu mesleğe dönüştürdük. Şimdi babanla birlikte asil atları yetiştirip yarışlara hazırlıyoruz. Her gün sabah erkenden atlarımızı hazırlayıp yola çıkıyoruz. Oldukça keyifli olan antrenmanlarını yaptırıp evimize dönüyoruz. Keyifli bir uğraş. Bir yandan spor yaparken diğer yandan işimizi yapmış oluyoruz" dedi.

Sezon öncesi antrenmanlar

Baba-oğul son olarak Azerbaycan'dan getirdikleri ve isimlerini Aydın Zeybeği ile Tavas Zeybeği koydukları atlarla sezon öncesi antrenmanlara başladı.

