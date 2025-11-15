Onikişubat’ta Buluşma Noktası: KahveOn2 Edik Parkı Şubesi Açıldı

Onikişubat Belediyesi'nin yenilediği Edik Parkı'nda, sosyal marka yatırımı KahveOn2'nin üçüncü şubesi açıldı; uygun fiyat ve modern tasarımla bölgenin yeni buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:30
Onikişubat’ta Buluşma Noktası: KahveOn2 Edik Parkı Şubesi Açıldı

Onikişubat’ta Buluşma Noktası: KahveOn2 Edik Parkı Şubesi Açıldı

Yenilenen parklarda hayata geçirilen hizmetlerle dikkat çeken Onikişubat Belediyesi, KahveOn2 markasının üçüncü şubesini Edik Parkı'nda açtı. Parktaki dönüşüm, bölge sakinlerinin sosyal yaşamını canlandırdı.

Park Dönüşümünde Hedef: Modern ve Güvenli Sosyal Alanlar

Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde başlattığı park dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor. İlçenin dört bir yanındaki eski ve işlevini yitirmiş parklar, modern, estetik ve güvenli sosyal alanlara dönüştürülerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Edik Parkı tamamen yenilenerek adeta baştan inşa edildi. Süs havuzu, ferah dinlenme alanları, modern oturma grupları ile peyzaj düzenlemeleri; ağaçlar, bitkiler ve çiçeklerin uyumuyla park, sakinlere huzurlu bir yaşam adası sundu.

KahveOn2: Uygun Fiyat, Geniş Kitleye Hitap

Yenilenen Edik Parkı'nda hizmete giren KahveOn2’nin üçüncü şubesi, uygun fiyat politikası ve yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla kısa sürede bölgenin ilgi odağı oldu. Özellikle çevredeki yoğun öğrenci nüfusunun yeni buluşma adresi hâline gelen KahveOn2, yediden yetmişe vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Belediyenin sosyal marka yatırımı olarak nitelenen KahveOn2, yenilenen parklarla birlikte ilçede yaşam kalitesini artıran önemli çekim merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN YENİLENEN PARKLARINDA AÇILARAK HİZMETE SUNULAN KAHVEON2 YEDİDEN YETMİŞE...

KAHRAMANMARAŞ'IN YENİLENEN PARKLARINDA AÇILARAK HİZMETE SUNULAN KAHVEON2 YEDİDEN YETMİŞE VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNİ KAZANIYOR

KAHRAMANMARAŞ'IN YENİLENEN PARKLARINDA AÇILARAK HİZMETE SUNULAN KAHVEON2 YEDİDEN YETMİŞE...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu
2
Adana Sarıçam'da Apartman Yangını: 7'nci Kat Dairesi Hasar Gördü
3
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehit Uslu’nun Annesine Verilen ‘Ev’ Sözünü Bakanlık Yerine Getirecek
6
Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek: Tarihi Bir Adım
7
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı