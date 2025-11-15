Onikişubat’ta Buluşma Noktası: KahveOn2 Edik Parkı Şubesi Açıldı

Yenilenen parklarda hayata geçirilen hizmetlerle dikkat çeken Onikişubat Belediyesi, KahveOn2 markasının üçüncü şubesini Edik Parkı'nda açtı. Parktaki dönüşüm, bölge sakinlerinin sosyal yaşamını canlandırdı.

Park Dönüşümünde Hedef: Modern ve Güvenli Sosyal Alanlar

Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde başlattığı park dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor. İlçenin dört bir yanındaki eski ve işlevini yitirmiş parklar, modern, estetik ve güvenli sosyal alanlara dönüştürülerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Edik Parkı tamamen yenilenerek adeta baştan inşa edildi. Süs havuzu, ferah dinlenme alanları, modern oturma grupları ile peyzaj düzenlemeleri; ağaçlar, bitkiler ve çiçeklerin uyumuyla park, sakinlere huzurlu bir yaşam adası sundu.

KahveOn2: Uygun Fiyat, Geniş Kitleye Hitap

Yenilenen Edik Parkı'nda hizmete giren KahveOn2’nin üçüncü şubesi, uygun fiyat politikası ve yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla kısa sürede bölgenin ilgi odağı oldu. Özellikle çevredeki yoğun öğrenci nüfusunun yeni buluşma adresi hâline gelen KahveOn2, yediden yetmişe vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Belediyenin sosyal marka yatırımı olarak nitelenen KahveOn2, yenilenen parklarla birlikte ilçede yaşam kalitesini artıran önemli çekim merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN YENİLENEN PARKLARINDA AÇILARAK HİZMETE SUNULAN KAHVEON2 YEDİDEN YETMİŞE VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNİ KAZANIYOR