Onur Acar dualarla uğurlandı: Bartın’da cenaze töreni

Onur Acar dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde Güvenlik Görevlisi 34 yaşındaki Onur Acar, işe gitmemesi üzerine yakınları tarafından evinde ölü bulunmuştu.

Yapılan incelemede, Onur Acar’ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği tespit edildi.

Cenaze, Çaydüzü Mahallesi 77. Sokak’taki evine getirilerek yakınlarıyla helalleşme gerçekleştirildi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cenaze, Çaydüzü Çayırlar Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çaydüzü Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Törene katılanlar

Helalleşme ve cenaze programına; Bartın Valisi Nurtaç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, vali yardımcıları, belediye başkanları, siyasetçiler, bürokratlar, Bartın’da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile sevenleri ve yakınları katıldı.

Olayda adı geçen isimlerden; AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz’ın danışmanı Orhan Acar ve Bartın DHA Temsilcisi Ayhan Acar Onur Acar’ın kardeşleri olarak belirtilmişti.

