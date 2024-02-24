Optimar Anketinde Şok Sonuçlar! DEM Parti’nin Desteği İmamoğlu’na Yaradı mı? Partilerin Oy Oranları Belli Oldu

İSTANBUL'DA SON DURUM: İMAMOĞLU MU, KURUM MU? PARTİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul'da CHP ile DEM Parti arasında yapılan 'kent uzlaşısı' tartışmaları sürerken, Optimar Araştırma'nın Şubat ayı anket sonuçları bu konuda önemli ipuçları veriyor. Seçmenlerin görüşleri ve partilerin oy oranları, siyasi arenadaki dengeleri belirlemede önemli bir role sahip.





İSTANBUL'DA ŞEHİR İTTİFAKI TARTIŞMALARI: EKREM İMAMOĞLU MU, MURAT KURUM MU? PARTİLERİN DEĞERLENDİRMESİ



CHP ile DEM Parti arasındaki İstanbul'da yapılan 'kent uzlaşısı' adı altındaki ittifak, tartışmalara neden oluyor. CHP'nin Esenyurt adayını DEM'in isteği doğrultusunda değiştirmesi ve DEM Parti'nin birçok ilçede aday çıkarmaması, bu ittifakın varlığını gösteriyor. Ancak, CHP kanadı bu işbirliğini resmi bir ittifak olarak görmüyor. Optimar Araştırma'nın Şubat ayı anketine göre, DEM Parti tabanı CHP ile ittifak yapıldığına inanıyor. Peki, İstanbul'da son durum ne?

ELEKLER İMAMOĞLU MU, KURUM MU? PARTİLERİN DEĞERLENDİRMESİ





Optimar Araştırma'nın Şubat ayı anketine göre, DEM Parti tabanının CHP ile yapılan ittifakı kabul etme oranı yüksek. Ancak, CHP tabanının bu konudaki görüşü farklı. Ankete katılanların yüzde 58.6'sı CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü siyasi işbirliğinin yeni bir ittifak olduğunu düşünüyor. Özellikle DEM Parti tabanında bu oran yüksekken, CHP tabanının büyük bir kısmı bunun bir ittifak olmadığını savunuyor.

Esenyurt'ta yapılan iş birliği örneği, seçmenler arasında farklı tepkilere yol açtı. Ankete katılanların yüzde 48.9'u bu durumun oy tercihini etkilemeyeceğini belirtirken, yüzde 17.7'si sandığa gitmeme kararı aldığını ifade etti. Ancak, yüzde 16.1'i kesinlikle oy kullanacağını ve yüzde 10.5'i CHP-HDP karşısındaki en güçlü partiye oy vereceğini belirtti.

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesinin avantaj sağlayabileceğini ancak kazanmayı garantilemeyeceğini belirtti.

PARTİLERİN OY ORANLARI: AK PARTİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Optimar Araştırma'nın Şubat ayı anketine göre, partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti: %36.8

CHP: %25.2

MHP: %8.4

İyi Parti: %5.9

DEM Parti: %5.2

YRP: %4.7

TİP: %4

Memleket Partisi: %3.2

Zafer Partisi: %2.8

BBP: %1.5

Diğer: %2.4





Bu sonuçlara göre, AK Parti'nin liderliği korunurken, CHP ikinci sıradaki yerini koruyor. DEM Parti ise diğer partiler arasında dikkat çeken bir konumda bulunuyor.