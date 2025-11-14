Ordu’da Geçici Giyim Mağazası Açıldı: 2 Bin Kişiye Ücretsiz Kıyafet

Ordu’da açılan geçici giyim mağazası bir ay hizmet vererek 500 aile, toplam 2 bin kişiye ücretsiz kıyafet desteği sağlayacak; kayıtsız başvurular da kabul ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:49
Ordu’da Geçici Giyim Mağazası Açıldı: 2 Bin Kişiye Ücretsiz Kıyafet

Ordu’da Geçici Giyim Mağazası Açıldı: 2 Bin Kişiye Ücretsiz Kıyafet

Altınordu Ulu Cami giriş katında bir ay boyunca hizmet verecek

Ordu’da hayata geçirilen geçici giyim mağazası, bir ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz kıyafet desteği sağlayacak. Proje kapsamında belirlenen 500 aile için toplam 2 bin kişiye yeni kıyafet dağıtımı yapılması planlanıyor.

Mağaza, Altınordu ilçesindeki Ulu Caminin giriş katında bir dernek tarafından kuruldu. Bir ay süresince hizmet verecek olan mağazaya, daha önce kaydı olmayan ancak ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden vatandaşlar da başvurabilecek.

Mağazanın açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için açılan giyim mağazamız Ordu’muza hayırlı uğurlu olsun. Ben bu mağazamızı açan çok kıymetli dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, derneğimize bağış yapanlara, emeği geçen herkesten Ordu’muz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Derneğin Başkan Danışmanı Recep Koçak ise mağazanın işleyişine dair şunları aktardı: "Derneğimizin geçici giyim mağazasını Ordu’da açtık. Ordu’daki ihtiyaç sahibi ailelerimiz burada bir ay boyunca sevindirilecekler. Tamamı yeni kıyafetler, şimdilik 500 ailemiz belirlenmiş durumda. Çeşitli kurumlarımızdan da listeler aldık. Yaklaşık 2 bin fert burada sevindirilecek. Burada ay boyunca müracaatlar yine alınacak. Bize kaydı olmayan ancak yardım almak isteyen Ordulu kardeşlerimiz bize başvurabilirler. Bu mağazalar Türkiye’nin her ilinde temsilcilik ve şubelerinin olmadığı noktalarda geçici giyim mağazası adı ile açılmaya devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Açılış, Altınordu Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından yapılan duanın ardından gerçekleştirildi ve vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etti.

Programa Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, daire müdürleri ve dernek yöneticileri de katıldı.

ORDU’DA HAYATA GEÇİRİLEN VE BİR AY BOYUNCA HİZMET VERECEK OLAN ‘GEÇİCİ GİYİM MAĞAZASI’ İLE 2 BİN...

ORDU’DA HAYATA GEÇİRİLEN VE BİR AY BOYUNCA HİZMET VERECEK OLAN ‘GEÇİCİ GİYİM MAĞAZASI’ İLE 2 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ KIYAFET YARDIMI YAPILACAK.

MAĞAZANIN GEZİLMESİ

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
5
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
6
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
7
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı