Ordu’da Geçici Giyim Mağazası Açıldı: 2 Bin Kişiye Ücretsiz Kıyafet

Altınordu Ulu Cami giriş katında bir ay boyunca hizmet verecek

Ordu’da hayata geçirilen geçici giyim mağazası, bir ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz kıyafet desteği sağlayacak. Proje kapsamında belirlenen 500 aile için toplam 2 bin kişiye yeni kıyafet dağıtımı yapılması planlanıyor.

Mağaza, Altınordu ilçesindeki Ulu Caminin giriş katında bir dernek tarafından kuruldu. Bir ay süresince hizmet verecek olan mağazaya, daha önce kaydı olmayan ancak ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden vatandaşlar da başvurabilecek.

Mağazanın açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için açılan giyim mağazamız Ordu’muza hayırlı uğurlu olsun. Ben bu mağazamızı açan çok kıymetli dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, derneğimize bağış yapanlara, emeği geçen herkesten Ordu’muz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Derneğin Başkan Danışmanı Recep Koçak ise mağazanın işleyişine dair şunları aktardı: "Derneğimizin geçici giyim mağazasını Ordu’da açtık. Ordu’daki ihtiyaç sahibi ailelerimiz burada bir ay boyunca sevindirilecekler. Tamamı yeni kıyafetler, şimdilik 500 ailemiz belirlenmiş durumda. Çeşitli kurumlarımızdan da listeler aldık. Yaklaşık 2 bin fert burada sevindirilecek. Burada ay boyunca müracaatlar yine alınacak. Bize kaydı olmayan ancak yardım almak isteyen Ordulu kardeşlerimiz bize başvurabilirler. Bu mağazalar Türkiye’nin her ilinde temsilcilik ve şubelerinin olmadığı noktalarda geçici giyim mağazası adı ile açılmaya devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Açılış, Altınordu Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından yapılan duanın ardından gerçekleştirildi ve vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etti.

Programa Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, daire müdürleri ve dernek yöneticileri de katıldı.

