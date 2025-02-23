Ordu'da Kar Yağışı Halı Sahanın Çatısını Çöktürdü

Ordu'da şiddetli kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine yol açtı. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:07
Ordu'da Kar Yağışı Halı Sahanın Çatısını Çöktürdü

Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Halı Saha Çöktü

Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı sebebiyle bir okulun bahçesinde bulunan kapalı halı sahanın çatısı çöktü. Çatı, biriken karın ağır yüküne dayanamayarak yerle bir oldu.

Olayın Gelişimi

Olayın hemen ardından ilgili mercilere bilgi verilerek, bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halı sahanın etrafında güvenlik önlemleri alarak olası kazaların önlenmesi için çalışmalara başladı.

Bu tür olayların önüne geçmek için yetkililer, ağır kar yağışlarının etkili olduğu dönemlerde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapıyor.

Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

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