Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda

Ordu Büyükşehir ekipleri, Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru’da başlayan kar yağışına karşı gece boyunca karla mücadele yürüttü; Ordu-Sivas yolu açıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:10
Ordu'da karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Büyükşehir ekipleri Meteoroloji uyarılarıyla sahada

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Orduda etkili olan kar yağışı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik ve yol açma çalışmalarına başladı.

Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı ekipler, meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alarak gerekli tüm tedbirleri aldı ve yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuz haline geçti.

Ekipler, gece boyunca yolların açık kalması için aralıksız çalıştı. Zincirsiz yola çıkan bazı araçların ulaşımda güçlük yaşadığı noktalara hızlı müdahale edilerek olası aksamalara anında karşılık verildi.

Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek kotlarında yürütülen çalışmalar sürerken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada hazır bekliyor.

Dün gece ulaşıma kapanan Ordu-Sivas karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı bilgisi de yetkililer tarafından doğrulandı.

