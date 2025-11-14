Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı takibi
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2025 tarihinde teknik ve fiziki takibin ardından doğu illerinden batıya sevkiyat yapan bir aracı Ordu güzergahında durdurdu.
Yapılan detaylı aramalarda, poşetler içinde gizlenmiş 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin adli süreci devam ediyor.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, Suçta kibirlenenlere asla müsaade edilmeyecek olup, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Operasyon, bölgeden batı illerine yönelik uyuşturucu sevkiyatına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
